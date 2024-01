In Ettenheim wurde eingebrochen

Vermutlich ohne Beute zogen Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von dannen. Schaden wurde trotzdem angerichtet.









In Ettenheim hat es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 20 und 8 Uhr einen Einbruch gegeben: Ein bislang Unbekannter soll mittels eines unbekannten Gegenstands die Glasschiebetür eines Einkaufsladens in der Gutenbergstraße eingeschlagen haben, schreibt die Polizei.