Polizei sucht Zeugen in Albstadt

1 Langfinger waren in Albstadt unterwegs. Foto: dpa/Nicolas Armer

Gleich zweimal vermeldet die Polizei Diebstähle übers verlängerte Wochenende in Albstadt. Nun werden Zeugen gesucht.









Link kopiert



Auf verschiedene Metalle hatten es Diebe abgesehen, die am Sonntagabend, zwischen 18 und 21 Uhr, auf das Gelände eines Recyclingbetriebs in der Straße Unter dem Malesfelsen in Albstadt-Ebingen eingedrungen sind.