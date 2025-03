Hochdruckreiniger aus Tankstellenkeller in Sulz gestohlen

1 Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: Racle Fotodesign - stock.adobe.c/Marijan Murat

Ein Unbekannter hat am frühen Mittwochmorgen einen Hochdruckreiniger aus dem Kellerraum einer Tankstelle in Sulz entwendet.









Am Mittwoch gegen 03.30 Uhr verschaffte sich ein Täter gewaltsam Zutritt zu einem im Keller befindlichen Lagerraum in der Stuttgarter Straße in Sulz und entwendete einen Hochdruckreiniger im Wert von rund 800 Euro.