Radfahrer fährt Mädchen an und haut ab

Polizei sucht Zeugen für Unfall in Ettenheim

1 Für einen Unfall am Mittwochmorgen in Ettenheim sucht die Polizei Zeugen. Foto: Friso Gentsch/dpa

Nach einem Unfall auf dem Schulweg einer Zehnjährigen sucht die Polizei Zeugen.









Link kopiert



Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr an der Bushaltestelle vor einer Schule in der Straßburger Straße ereignet. Beteiligt waren ein zehnjähriges Mädchen und ein noch unbekannten Radfahrer.