Mehrere junge Männer haben am Donnerstagabend in der Bahnhofstraße einen Jugendlichen angegriffen und verletzt.

Gegen 18.30 Uhr stieg ein 15-Jähriger am Bahnhof in Aldingen aus einen Bus aus, um von dort mit einem anderen Bus weiterzufahren, teilt die Polizei mit. Während er an der Wendeplatte des Busbahnhofs wartete, rief ihm ein unbekannter junger Mann demnach in ausländischer Sprache etwas zu und gestikulierte, dass er telefonieren müsse.

Lesen Sie auch

In dem Glauben der Fremde benötige Hilfe ging der 15-Jährige auf den am Fußweg in Richtung Wohngebiet stehenden Mann zu und übergab ihm sein Handy. Ohne zu telefonieren drehte sich der Unbekannte um und lief mit dem Mobiltelefon des Jugendlichen davon, heißt es in der Mitteilung.

Schläge und Tritte verpasst

Daraufhin folgte ihm der 15-Jährige und riss dem Fremden das Handy aus der Hand. Unmittelbar darauf tauchten vier weitere junge Männer auf, die in der Folge gemeinsam auf den Jugendlichen einschlugen und am Boden liegend auf ihn eintraten ehe sie schließlich in das Wohngebiet flüchteten.

Der 15-Jährige erlitt durch den Angriff zahlreiche Prellungen am ganzen Körper, teilt die Polizei mit.

Beschreibung der Täter

Zu den unbekannten jungen Männer liegt folgende Beschreibung vor:

Täter 1 gab vor telefonieren zu müssen und ging mit dem Handy des 15-Jährigen weg: etwa 18 bis 20 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß, Vollbart, sprach gebrochen Deutsch. Bekleidet war er komplett schwarz, mit ebenfalls schwarzer Base-Cap.

Täter 2 bis 4: etwa 16 bis 18 Jahre alt, ebenfalls alle schwarz bekleidet mit Base-Cap.

Täter 5: braune, gelockte Haare. Er trug einen auffallend weißen Jogginganzug mit grünem Emblem/Logo auf der Brust, weiße Jogginghose mit grünen Streifen an der Seite.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07424/93180 beim Revier Spaichingen zu melden.