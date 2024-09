1 Weil der Alarm auslöste, suchten die Einbrecher das Weite. (Symbolfoto) Foto: Andrey Popov – stock.adobe.com

Offenbar ohne Diebesgut sind am frühen Mittwochmorgen Unbekannte aus einer Gaststätte in Freudenstadt geflüchtet. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.









Wie es im Polizeibericht heißt, drangen die Täter in der Nacht auf Mittwoch gegen 2 Uhr in die in der Stuttgarter Straße gelegene Gaststätte ein, indem sie ein Fenster aushebelten und durch dieses einstiegen.