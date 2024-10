Bereits am Mittwoch, 16. Oktober, soll eine Radfahrerin in Freiburg aus einem vorbeifahrenden Auto heraus mit einem rohen Ei beworfen worden sein.

Laut Mitteilung der Polizei befuhr die Radfahrerin gegen 23 Uhr die Friedrichstraße, als sie auf Höhe der Hausnummer 48 am Rücken getroffen wurde. Die Radfahrerin erlitt eine Prellung.

Geworfen hat nach derzeitigem Ermittlungsstand eine unbekannte junge Frau, die sich aus dem Beifahrerfenster eines schwarzen Kleinwagens lehnte und die Szene mit einem Smartphone filmte. Bereits zwischen 21 Uhr und 21.15 Uhr am selben Tag sollen sich im Bereich Albert- und Habsburgerstraße zwei gleichgelagerte Fälle ereignet haben. In diesen Fällen wurden die Geschädigten, die zu Fuß unterwegs waren, jeweils am Kopf getroffen und ebenfalls verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0761/8 82 42 21 zu melden.