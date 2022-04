Angst vor der Konkurrenz Dönerläden in Villingen-Schwenningen: Zu wenig Öl, zu teures Fleisch

Wer Lust auf ein schnelles Mahl unterwegs hat, muss an Imbissen immer tiefer in den Geldbeutel greifen. Denn auch bei Schnellrestaurants steigen die Preise. Der Döner müsste eigentlich 7,30 Euro kosten – in der Doppelstadt sind die Fladenbrote zwar noch günstiger, zu kämpfen haben die Imbisse aber trotzdem.