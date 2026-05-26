Polizei sucht Zeugen: Falschfahrer auf der A 98 bei Weil am Rhein
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Die Polizei sucht Zeugen zu einem Falschfahrer auf der Autobahn 98 zwischen Lörrach und Weil am Rhein (Symbolbild). Foto: Maximilian Müller

Auf der Autobahn 98 zwischen Weil am Rhein und Lörrach ist ein Falschfahrer unterwegs gewesen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Falschfahrer ist am Freitag um 10.45 Uhr auf der Autobahn 98 von Weil am Rhein nach Lörrach unterwegs gewesen. Mehrere Verkehrsteilnehmer auf der A 98 zwischen den Abschnitten Anschlussstelle Kandern und Dreieck Weil am Rhein hatten den Falschfahrer gemeldet, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Eine sofortige Überprüfung des Streckenabschnitts verlief negativ, heißt es.

 

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel. 07621/98000, sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Falschfahrer geben können. Womöglich wurde der eine oder andere Verkehrsteilnehmer durch diesen auch gefährdet, schreibt die Polizei. Bei dem gesuchten Auto soll es sich um einen weißen Kleinwagen mit französischem Kennzeichen handeln.

 