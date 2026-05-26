Polizei sucht Zeugen: Falschfahrer auf der A 98 bei Weil am Rhein

1 Die Polizei sucht Zeugen zu einem Falschfahrer auf der Autobahn 98 zwischen Lörrach und Weil am Rhein (Symbolbild). Foto: Maximilian Müller Auf der Autobahn 98 zwischen Weil am Rhein und Lörrach ist ein Falschfahrer unterwegs gewesen. Die Polizei sucht nun Zeugen.







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Ein Falschfahrer ist am Freitag um 10.45 Uhr auf der Autobahn 98 von Weil am Rhein nach Lörrach unterwegs gewesen. Mehrere Verkehrsteilnehmer auf der A 98 zwischen den Abschnitten Anschlussstelle Kandern und Dreieck Weil am Rhein hatten den Falschfahrer gemeldet, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Eine sofortige Überprüfung des Streckenabschnitts verlief negativ, heißt es.