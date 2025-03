Fahrradfahrer greift Autofahrer in Hausach und Wolfach an

1 Ein Mountainbike-Fahrer soll am Donnerstag in Hausach und Wolfach für Unruhe gesorgt haben. Foto: Mirgeler

Die beiden Beteiligten trafen in Hausach und Wolfach aufeinander. Der Mountainbike-Fahrer war zuerst nur verbal auffallend, beim zweiten Treffen reagierte er heftiger.









Zwei Personen sind am Donnerstag in Hausach und Wolfach in Streit geraten. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung und sucht Zeugen.