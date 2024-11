1 Innerhalb einer Woche wurde zwei Mal in Ettenheim eingebrochen: am „Ettenbach“ und „Auf den Espen“. Die Polizei prüft einen Zusammenhang. Foto: Friso Gentsch/dpa

Unbekannte Einbrecher verschafften sich am Montagnachmittag gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Straße „Auf den Espen“. Bereits in der vergangenen Woche wurd im „Ettenbach“ eingebrochen.









Die Polizei teilt mit, dass es am Montagnachmittag zwischen 16.30 und 18.15 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Straße „Auf den Espen“ kam. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Unbekannten die Terrassentür auf, um in die Wohnung zu gelangen und durchsuchten diese anschließend nach Wertsachen.