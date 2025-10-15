Polizei sucht Zeugen: Einbruchsserie in Bad Dürrheim – Täter scheitern größtenteils

1 In den frühen Morgenstunden des Dienstags, brachen Einbrecher in mehrere Geschäfte des Gewerbegebiets in Bad Dürrheim ein. (Symbolfoto) Foto: dpa-tmn/Silvia Marks In mehrere Geschäfte in Bad Dürrheim sind Einbrecher am Dienstag eingebrochen. Die unbekannten Täter blieben jedoch bei den meisten Geschäften erfolglos. Die Polizei sucht nun Zeugen.







Link kopiert



In den frühen Morgenstunden des Dienstags, brachen Einbrecher in mehrere Geschäfte des Gewerbegebiets in Bad Dürrheim ein. Laut Polizeiangaben verschafften sie sich gegen 2 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Discounter an der Carl-Friedrich-Benz Straße. Sie kamen jedoch nicht über den Vorraum hinaus, sodass es bei einem Sachschaden in noch unbekannter Höhe blieb.