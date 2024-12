1 Die Polizei musste eingreifen. (Symbolfoto) Foto: Yevhen Prozhyrko/ Shutterstock

Ein 21-Jähriger hat die Polizei in Schramberg-Sulgen auf Trab gehalten. Neben einem Einbruch randalierte er und hatte eine Frau ins Gesicht geschlagen.









In der Nacht zum Sonntag hat der 21-Jährige in der Heiligenbronner Straße Einbruchspuren an einer Bäckerei sowie eine beschädigte Fensterscheibe an einem benachbarten Supermarkt hinterlassen.