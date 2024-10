1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Am Samstag ist es in der Hohenbergstraße in Haigerloch zu einem Einbruch in ein Jugendwohnheim gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise entgegen.









Am Samstag ist es um 2 Uhr in der Hohenbergstraße in Haigerloch zu einem Einbruch in ein Jugendwohnheim gekommen. Ein bislang unbekannter Täter entfernte ein Fenstergitter von der Hausfassade, hängte das dahinter vermutlich gekippte Fenster aus und betrat auf diesem Weg das Gebäude.