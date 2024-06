1 Nach ersten Erkenntnissen entstand kein Diebstahlschaden. Foto: Pleu

Ein Einbrecher gelangte am Samstag zwischen 0 und 7 Uhr durch gewaltsames Öffnen eines Gartentors auf die Terrasse eines Anwesens in der Bergstraße.









Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Von der Terrasse aus drang er offenbar durch die Terrassentür in die Büroräume ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand brach der Unbekannte in eine Wohnung im ersten Obergeschoss sowie in eine leerstehende Wohnung im Dachgeschoss ein. Es entstand nach ersten Erkenntnissen kein Diebstahlschaden.