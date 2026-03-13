Polizei sucht Zeugen Einbruch in Loßburger Bäckerei (red/pz) 13.03.2026 - 08:00 Uhr 1 Einbrecher hatten es auf eine Bäckerei in Loßburg abgesehen. (Symbolfoto). Foto: dpa Am frühen Freitagmorgen ist in eine Bäckerei in Loßburg eingebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen. Link kopiert Ein bislang unbekannter Täter ist in den frühen Morgenstunden des Freitages in eine Bäckerei in der Freudenstädter Straße in Loßburg eingedrungen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangte der Unbekannte gegen 3.15 Uhr gewaltsam in die Verkaufsräumlichkeiten der Bäckerei. Entwendet wurde nach bisherigem Ermittlungsstand nichts. Hinweisgeber zum Einbruch, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im betroffenen Bereich werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07441 5360 beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden.