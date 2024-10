Einbruch in Bad Dürrheimer Klinik

1 Am Wochenende ist in Bad Dürrheim in eine Klinik eingebrochen worden. (Symbolfoto) Foto: luckybusiness/Fotolia.com

In Bad Dürrheim ist bei einem Einbruch in eine Klinik ein Tresor mit Bargeld gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.









Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 7 Uhr, ist in Bad Dürrheim in eine Klinik in der Gartenstraße eingebrochen worden.