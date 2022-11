Einbruch in Altensteig

1 Ein noch unbekannter Täter ist in ein Wohnhaus in Altensteig eingebrochen. (Symbolfoto) Foto: AA+W – stock.adobe.de

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Einbruch in ein EInfamilienhaus am Donnerstagabend in Altensteig.















Altensteig - Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen die Täter in der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 22.30 Uhr zu. Über ein Fenster im hinteren Bereich des Gebäudes verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Wohnhaus in der Kronengasse. Im Anschluss durchwühlten sie das gesamte Haus auf der Suche nach Diebesgut. Was entwendet wurde, ist noch unbekannt.

Kurz vor dem Einbruch konnte laut Mitteilung der Polizei eine dunkel gekleidete Person im Bereich des Anwesens ausgemacht werden. Der Mann soll etwa 1,85 Meter groß gewesen sein und einen dunklen Bart getragen haben. Er hatte eine kräftige Figur und trug auf dem Kopf eine Art Baseballmütze.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 / 186 - 4444 zu melden.