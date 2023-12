1 Zeugen werden gebeten, sich zu melden. (Symbolfoto) Foto: AA+W – stock.adobe.de

In eine Wohnung und zwei Häuser im Kreis Calw ist am Freitag eingebrochen worden. Die Täter schlugen in Althengstett, Schömberg und Bad Liebenzell zu. Die Polizei sucht Zeugen.









Die Polizei meldet drei Einbrüche am Wochenende. In Althengstett schlugen die Täter zwischen 17 und 19 Uhr in einer Wohnung in der Hirsauer Straße zu. Die Wohnung wurde durchsucht.