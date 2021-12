Einbrecher suchen in Hüfingen zwei Firmen heim

1 An gleich zwei Firmengebäuden machten sich die Einbrecher zu schaffen. (Symbolbild) Foto: von Ditfurth

Einbrecher haben am Wochenende in Hüfingen ein Bürogebäude durchwühlt. Das teilt die Polizei mit.















Hüfingen - Gleich zwei Firmengebäude heimgesucht haben Unbekannte am Wochenende zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, auf der Straße "Seemühle". Während die Täter mit ihrem Einbruch in einen kunststoffverarbeitenden Betrieb scheiterten und es dort beim Versuch beließen, gelangten sie nach dem Aufhebeln eines Fensters eines benachbarten Agrar-Betriebes in das Gebäudeinnere. Dort durchsuchten sie einen Büroraum.

Ob sie etwas entwendeten und wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei noch nicht mitteilen. Sie bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771/837830, zu melden.