Einbrecher steigt in Wohnhaus in Wellendingen ein

1 Die Polizei sucht einen Einbrecher. (Symbolbild) Foto: Stein

In Wellendingen ist ein Unbekannter am Samstag in ein Wohnhaus eingebrochen.









Ein Einbrecher ist am Samstag zwischen 0.30 und 9.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße „Stungen“ in Wellendingen eingedrungen. Das berichtet die Polizei.