Einbrecher nimmt Firma in Nagold ins Visier

1 Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 07452/9 30 50 zu melden. (Symbolfoto) Foto: zef art/ Shutterstock

Ein Unbekannter ist am Mittwoch in eine Firma in Nagold eingebrochen.

Nagold - Der Täter verschaffte sich gegen 22 Uhr gewaltsam Zutritt in die Räume der Firma in der Leibnizstraße. Er stahl Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Der Täter wurde von aufmerksamen Passanten bei der Flucht aus dem Gebäude beobachtet. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben laut Polizeibericht bislang erfolglos.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er trug eine schwarze Hose, ein schwarzes Oberteil mit weißer Beschriftung und eine weiße Maske.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 07452/9 30 50 zu melden.