Einbrecher entwenden in Eutingen Schmuck und Bargeld

1 Einbrecher haben ein Wohnhaus in Eutingen durchwühlt – die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: AA+W – stock.adobe.de

Einbrecher haben am Mittwochabend ein Haus in Eutingen heimgesucht. Der Diebstahlsschaden liegt laut Polizei im vierstelligen Bereich.









Unbekannte sind am Mittwochabend gewaltsam in ein Haus in Eutingen eingedrungen und haben die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht.

Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die unbekannten Täter zwischen 17.15 Uhr und 23.30 Uhr Zutritt zu dem in der Panoramastraße gelegenen Mehrfamilienhaus. Aus dem Inneren wurde unter anderem Bargeld und Schmuck entwendet. Der Diebstahlsschaden hierbei im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451/96-0 entgegen.