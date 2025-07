Einbrecher haben in der Nacht auf Freitag in Zimmern ob Rottweil ihr Unwesen getrieben. Die Täter schlugen in unterschiedlichen Straßen zu.

Betroffen war zum einen ein Gebäudekomplex mit mehreren Firmen im Turmweg. Die Täter verschafften sich laut Polizei durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Auch in eine Schlosserei in der Heerstraße wurde in derselben Nacht eingebrochen. Dort schlugen die Täter eine Scheibe ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist auch in diesem Fall noch nicht geklärt.

Ermittlungen laufen noch

Ob die beiden Taten zusammenhängen steht noch nicht abschließend fest. Man ziehe dies natürlich in Betracht, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Noch liefen aber die Ermittlungen. In diesem Zuge werden, so der Sprecher, die Spurenlagen und das Vorgehen der Einbrecher an beiden Tatorten abgeglichen um zu prüfen, ob es sich um dieselben Täter handelt.

Zeugen, die verdächige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil unter Telefon 0741/4770 in Verbindung zu setzen.