Polizei sucht Zeugen: E-Scooter-Fahrer muss in Lahr Radler ausweichen, stürzt und verletzt sich

Die Polizei ist nach einem Vorfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem Radfahrer in Lahr auf der Suche nach Zeugen.

Weil er einem Radfahrer ausweichen musste, hat sich ein 16 Jahre alter E-Scooter-Fahrer am Montagabend in Lahr verletzt.

Laut Mitteilung der Polizei war der E-Scooter-Fahrer gegen 20.20 Uhr auf dem Radweg entlang der Schutter in Richtung Friesenheim unterwegs, als der Radler auf Höhe der Kruttenaustraße offenbar ohne sich bemerkbar zu machen nach rechts abbog. Der auf derselben Höhe fahrende 16-Jährige musste eigenen Angaben zufolge stark bremsen und ausweichen, wodurch er die Kontrolle verlor und stürzte.

Der von ihm als dunkel gekleidete Mann mit dunkler Haut beschriebene Radfahrer soll sich im Anschluss ohne anzuhalten aus dem Staub gemacht haben.

Zeugenhinweise zu dem Vorfall oder dem gesuchten Radler nehmen die Beamten unter Telefon 07821/27 70 entgegen.