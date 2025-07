E-Bike in Rottweil gestohlen - wer hat was beobachtet?

1 Mitten in der Nacht ist in Rottweil ein abgestelltes E-Bike gestohlen worden. (Symbolfoto) Foto: Stefan Weißenborn/dpa-tmn Ein rund 4500 Euro teures E-Bike ist am Wochenende in Rottweil gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.







Link kopiert



In der Nacht zum Sonntag ist an der Schwenninger Straße in Rottweil ein hochwertiges E-Bike entwendet worden.