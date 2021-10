Dreister Dieb klaut Spendenkasse in Schwenningen

1 Der Dieb ließ eine Spendenkasse mitgehen und machte sich aus dem Staub. (Symbolfoto) Foto: dpa

Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag in einem Schnellimbiss in Schwenningen eine Spendenbox mitgehen lassen. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

VS-Schwenningen - Der Täter nahm die Kasse gegen 14.30 Uhr an der Kasse des Imbisses in der Dürrheimer Straße an sich. Daraufhin verließ er das Schnellrestaurant.

Ein Kunde bemerkte den Diebstahl und informierte Mitarbeiter, die den Täter in einem silbernen Smart wegfahren sahen.

Das Polizeirevier Schwenningen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Täter werden unter der Telefonnummer 07720/8500-0 erbeten.