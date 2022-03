1 In drei Marktstände des Mittelaltermarktes ist eingebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Schnurr

Geislingen - Zwischen 22.30 Uhr und 9.30 Uhr drangen nach Stand der Ermittlungen mindestens zwei Täter zunächst in einen Spirituosenstand ein und klauten mehrere Flaschen Met und Likör. Aus einem benachbarten Marktstand ließen sie mehrere Packungen gefrorene Burger Patties und Pommes Frites mitgehen, in einem weiteren Stand klauten sie eine Wolldecke. Der Wert des bislang bekannten Diebesgutes wird laut Mitteilung der Polizei auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Einer der mutmaßlichen Täter wurde gegen 3.20 Uhr an einem Stand vom Betreiber ertappt und angeschrien. Er flüchtete. Die Polizei wurde allerdings erst am Sonntagvormittag verständigt. Der Mann wird als etwa 18 bis 30 Jahre alt und sportlich beschrieben. Er soll etwa 170 bis 180 Zentimeter groß gewesen sein und eine auffällige, dunkle Arbeitshose mit Leuchtstreifen quer über den Kniekehlen getragen haben. Er sprach deutsch ohne Akzent. Hinweise an die Polizei, Telefon 07428/945130.