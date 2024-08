Diebe brechen in Wohnhaus in Calw ein

1 Einbrecher waren in Calw am Werk. (Symbolbild) Foto: Stein

In Calw sind Unbekannte am Donnerstag in ein Einfamilienhaus eingestiegen und haben Wertsachen gestohlen.









Unbekannte Täter sind am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in Calw eingedrungen und haben Wertsachen an sich genommen. Der Schaden liegt im oberen dreistelligen Bereich, berichtet die Polizei.