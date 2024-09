Diebe brechen in Loßburger Einfamilienhaus ein

1 Die Polizei sucht Einbrecher. (Symbolbilder) Foto: Stein

In Loßburg sind Unbekannte am vergangenen Wochenende in ein Wohnhaus eingestiegen und haben dort Möbel und Räume durchsucht. Nun bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden.









Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus in Loßburg eingebrochen, berichtet die Polizei.