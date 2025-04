Polizei sucht Zeugen: Brandstiftung an einem Fahrzeug in Lahr?

Brandstiftung an einem Fahrzeug in Lahr?

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei der Polizei melden.

Durch das schnelle Eingreifen von Einsatzkräften der Lahrer Feuerwehr konnte am frühen Donnerstag das Übergreifen eines Fahrzeugbrands auf eine Einrichtung in der Straße Am Lindenplatz vermieden werden.









Das berichtete die Polizei am Donnerstagnachmittag in einer Pressemitteilung. Zeugen hatten demnach gegen 3.15 Uhr Knallgeräusche wahrgenommen und gleich darauf in einem Hof einen brennenden Ford Transit festgestellt. Ein wenige Meter daneben abgestellter Seat wurde durch die Flammen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.