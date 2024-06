1 Der Täter bedrohte die Tankstellen-Mitarbeiterin mit einer Pistole. (Symbolfoto) Foto: pio3/ Shutterstock

Eine Tankstelle in Freudenstadt ist in der Nacht von Montag auf Dienstag von einem Mann mit einer Pistole überfallen worden.









Nach bisherigem Stand der polizeilichen Ermittlungen betrat am Dienstag gegen 1 Uhr ein mit einer Pistole bewaffneter Mann eine Tankstelle in der Stuttgarter Straße und forderte von der Kassiererin die Herausgabe von Geld. Die Mitarbeiterin öffnete daraufhin die Kasse und der Täter entnahm Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Im Anschluss entfernte er sich zu Fuß in Richtung Stadtmitte.