Polizei sucht Zeugen: Betrunkener Fahrer gefährdet Gegenverkehr auf B 28 bei Rottenburg

Zeugen haben die Polizei alarmiert, nachdem ein Hyundai-Fahrer von der A 81 auf die B 28 und den Gegenverkehr gefährdet habe. Die Polizei fahndete nach ihm und sucht nun Zeugen.

Deutlich alkoholisiert war ein 42-Jähriger, den die Polizei am frühen Montagmorgen in Rottenburg aus dem Verkehr gezogen hat. Gegen 1.50 Uhr wurde die Polizei von Verkehrsteilnehmern alarmiert, die auf der B 28 einen Hyundai Santa Fe mit Gaggenauer Zulassung beobachtet hatten, der von der A 81 kommend auf die B 28 aufgefahren und in Richtung Rottenburg unterwegs war.

Dabei soll der Wagen laut Polizei in auffälligen Schlangenlinien gefahren sein, sodass der Gegenverkehr mehrfach ausweichen und abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Nach der Abzweigung Seebronn habe der Fahrer demnach den Wagen extrem beschleunigt, bevor er an der Abzweigung Wendelsheim in Richtung Stadtmitte Rottenburg abgebogen war.

Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten der Wagen und der Fahrer im Stadtgebiet auf einem Parkplatz angetroffen werden. Dabei konnten beim Fahrer laut Polizei deutliche Anzeichen für einen vorangegangenen Alkoholkonsum festgestellt werden, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste, teilt die Polizei mit.

Ohne Führerschein unterwegs

Einen Führerschein konnte der 42-Jährige nicht vorweisen. Entsprechende Ermittlungen, insbesondere auch, wie der Mann in den Besitz des Wagens gelangt war, dauern an.

Das Polizeirevier Rottenburg sucht nach Zeugen, insbesondere werden auch Verkehrsteilnehmer gesucht, die durch die Fahrweise des Hyundai behindert oder gefährdet wurden. Polizeirevier Rottenburg, Telefon 07472/98010.