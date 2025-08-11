Polizei sucht Zeugen: Betrunkener Fahrer gefährdet Gegenverkehr auf B 28 bei Rottenburg

Zeugen haben die Polizei alarmiert, nachdem ein Hyundai-Fahrer von der A 81 auf die B 28 und den Gegenverkehr gefährdet habe. Die Polizei fahndete nach ihm und sucht nun Zeugen.
Deutlich alkoholisiert war ein 42-Jähriger, den die Polizei am frühen Montagmorgen in Rottenburg aus dem Verkehr gezogen hat. Gegen 1.50 Uhr wurde die Polizei von Verkehrsteilnehmern alarmiert, die auf der B 28 einen Hyundai Santa Fe mit Gaggenauer Zulassung beobachtet hatten, der von der A 81 kommend auf die B 28 aufgefahren und in Richtung Rottenburg unterwegs war.