Polizei sucht Zeugen: Beleidigung und körperlicher Angriff im Straßenverkehr in Pfalzgrafenweiler

Beleidigung und körperlicher Angriff im Straßenverkehr in Pfalzgrafenweiler

Am Dienstag kam es in Pfalzgrafenweiler durch einen Unbekannten zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.









Gegen 13.15 Uhr fuhr der Geschädigte mit seinem VW Polo von Crespach nach Pfalzgrafenweiler und überholte einen Sprinter, als dieser während des Überholvorgangs stark beschleunigte. Im weiteren Verlauf versuchte der spätere Beschuldigte den VW-Fahrer mehrmals auszubremsen und zum Anhalten zu bewegen, indem er sein Fahrzeug vor ihm querstellte. Dadurch kamen am Kreisverkehr in der Pfalzgrafenweilerstraße im Ortsteil Bösingen beide zum Stehen und der Unbekannte fing an, den Autofahrer zu beleidigen, zu bedrohen und schließlich im Gesicht zu kratzen. Der Geschädigte erlitt blutende Wunden und konnte wegfahren.