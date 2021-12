Polizei sucht Zeugen in Rosenfeld

1 Ein Auto legte eine Vollbremsung hin, der Hintermann fuhr ins Heck. Der Unfallverursacher war nicht in die Kollision verwickelt und flüchtete. (Symbolfoto) Foto: Schwarzwälder Bote

Nach einem Unfall auf der L 415 zwischen Geislingen und Rosenfeld am Sonntagabend ist der Unfallverursacher geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach dem Fahrer des silbernen Fahrzeugs.















Rosenfeld - Ein 30-Jähriger war gegen 18 Uhr laut Polizei auf der Landesstraße von Rosenfeld in Richtung Geislingen unterwegs, als von der Einmündung der K 7122 von Binsdorf kommend ein silbernes Auto nach rechts in die Landesstraße einbog. Dabei kam das silberne Auto in weitem Bogen auf die Gegenfahrspur, sodass der 30-Jährige eine Vollbremsung machen musste, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Ein 23-Jähriger, der hinter dem 30-Jährigen fuhr, konnte nicht mehr schnell genug bremsen. Er krachte ungebremst ins Heck des Vordermanns.

Der Fahrer des silbernen Autos fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Rosenfeld. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, allerdings waren die beiden verunfallten Autos so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden an beiden beläuft sich insgesamt auf geschätzte 10.000 Euro. Hinweise zu dem silbernen Auto nimmt das Polizeirevier Balingen unter der Telefonnummer 07433/2640 entgegen.