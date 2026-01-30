Polizei sucht Zeugen: Autofahrer überholt Schulbus in Altenheim und verdrängt Fahrrad

1 Zwischen Altenheim und Dundenheim kam es am Freitagmorgen zu einer Fahrerflucht. Foto: Vogl/dpa Ein bislang unbekannter Opel-Fahrer hat am Freitagmorgen einen Radfahrer von der Fahrbahn gedrängt. Die Polizei sucht den Tatverdächtigen.







Auf der L75 zwischen Altenheim und Dundenheim ist es am Freitagmorgen zu einer gefährlichen Verkehrssituation unter Beteiligung eines silbernen Opels mit französischer Zulassung und einem Radfahrer gekommen. Der bislang unbekannte Opel-Fahrer soll gegen 5:40 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und innerorts andere Verkehrsteilnehmer überholt haben.