Polizei sucht Zeugen: Autofahrer überholt Schulbus in Altenheim und verdrängt Fahrrad
Zwischen Altenheim und Dundenheim kam es am Freitagmorgen zu einer Fahrerflucht. Foto: Vogl/dpa

Ein bislang unbekannter Opel-Fahrer hat am Freitagmorgen einen Radfahrer von der Fahrbahn gedrängt. Die Polizei sucht den Tatverdächtigen.

Auf der L75 zwischen Altenheim und Dundenheim ist es am Freitagmorgen zu einer gefährlichen Verkehrssituation unter Beteiligung eines silbernen Opels mit französischer Zulassung und einem Radfahrer gekommen. Der bislang unbekannte Opel-Fahrer soll gegen 5:40 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und innerorts andere Verkehrsteilnehmer überholt haben.

 

Im Bereich der Einmündung der Kehler Straße zum Ahornweg soll er, laut Polizei, zum Überholen eines Schulbusses ausgeschert sein. Eine Verkehrsinsel habe mutmaßlich das Einordnen auf die rechte Fahrbahn verzögert, weshalb ein entgegenkommender Fahrradfahrer nach rechts auf einen Grünstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Die Polizei Neuried ist auf der Suche nach Zeugen und dem gefährdeten Fahrradfahrer. Zeugen und insbesondere der gefährdete Radfahrer werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 0781/21 22 00 bei der Polizei zu melden.

