Autofahrer flüchtet nach Unfall in Ringsheim

1 Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu einem Unfall in Ringsheim. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall bei einem Hotel in Ringsheim.









Link kopiert



Nach einer Unfallflucht am Mittwochmorgen in der Elzstraße in Ringsheim sind die Beamten des Polizeipostens Rust auf der Suche nach dem Verursacher und möglichen Zeugen. Zwischen 9 Uhr und 11 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich durch ein Rangiermanöver, eine Granitstehle und einen daran befestigten Zaun eines dortigen Hotels.