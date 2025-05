Gastronomie in Oberndorf Neues Konzept fürs Turnerheim – und ein gelüftetes Geheimnis

Frischer Wind im Turnerheim: Nach dem Prinzip „alter Pächter, neues Konzept“ erzählt der neue Wirt, womit er die Gäste begeistern will. Und es gibt noch eine große Neuigkeit: So will Pächter Selman Gashi einem Traditionslokal wieder Leben einhauchen.