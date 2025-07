„Ich will Stärkendes und Mutmachendes zeigen“ Die Ortenauerin Camilla Kallfaß tritt mit einem besonderen Genre auf

Mit einem besonderen Genre tritt die Ortenauer Musical-Darstellerin Camilla Kallfaß am 9. Mai in Emmendingen auf. Bei der Musical-Comedy „Life-Tohuwabohu ...für immer?“ geht es um das Chaos, das das Leben so schreibt – kombiniert mit den Hits der letzten 200 Jahre.