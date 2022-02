Auto brennt in Nagold lichterloh

1 Die Polizei sucht im Fall eines brennenden Autos in Nagold Zeugen. Brandstiftung ist momentan nicht auszuschließen. (Symbolbild) Foto: © Glibovic – stock.adobe.com

Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun: In der Nacht auf Dienstag ist in Nagold ein Ford in Brand geraten.















Nagold - Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei stellte der Fahrzeugnutzer sein Auto am Montagabend, gegen 22 Uhr, in der Kernenstraße, Höhe einer Bushaltestelle ab. Gegen 1 Uhr wurde die Polizei sowie die Feuerwehr von Zeugen über einen Fahrzeugbrand informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand sich der Ford bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr hat ihn gelöscht.

Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein direkt vor dem Ford abgestellter Opel auch beschädigt. Ebenso ein in unmittelbarer Nähe des Brands stehender Holzzaun. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach derzeitigem Stand auf etwa 12.500 Euro. Da eine vorsätzliche Brandlegung nicht auszuschließen ist, bittet die Polizei um Hinweise an das Polizeirevier Nagold unter Telefon 07452/93050.