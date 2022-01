1 Die Polizei sucht Zeugen für einen Auffahrunfall. (Symbolfoto) Foto: Jannik Nölke

Ein Autofahrer hat am Montag gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 175 bei St. Georgen einen Auffahrunfall verursacht. Sein Unfallgegner ist jedoch abgehauen, ohne den Sachverhalt zu klären.















St. Georgen - Der 90-jährige Fahrer eines Ford Focus fuhr von Langenschiltach in Richtung St. Georgen. Wegen tiefstehender Sonne erkannte er ein vor ihm fahrendes Auto zu spät und prallte darauf. Der Aufprall war so heftig, dass die Airbags im Ford auslösten und am Auto ein Totalschaden in Höhe von rund 3.500 Euro entstand.

Trotzdem fuhr das beteiligte zweite Auto weiter, ohne dass sich dessen Insassen um den Unfall kümmerten. Hinweise zu diesem unbekannten Auto oder den Insassen erbittet die Polizei in St. Georgen unter der Telefonnummer 07724 94950-0.