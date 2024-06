Nachdem eine 67-Jährige in einer Wohnung in Schwäbisch Gmünd verstorben ist, hat die Polizei nun zwei Tatverdächtige festgenommen.

Am Freitagabend ist eine 67 Jahre alte Frau in einer Wohnung im Gmünder Stadtteil Oststadt unter bislang ungeklärten Umständen verstorben. Die Polizei hat nun zwei Tatverdächtige festgenommen.

Die Obduktion der Frau am Sonntag ergeben, dass sie infolge eines Gewaltverbrechens zu Tode kam. Im Rahmen der intensiven Ermittlungen der Soko Park konnten am Sonntagnachmittag zwei Männer aus Schwäbisch Gmünd als Tatverdächtige ermittelt werden. Der 46-jährige Ukrainer und der 41 Jahre alte Deutsche wurden noch am Sonntagabend festgenommen.

Wie die Polizei mitteilte, verstarb die 67-Jährige kurz nach Eintreffen der Rettungskräfte, die von einem Bekannten der Frau verständigt wurden. Die hinzugerufene Kriminalpolizei nahm am Freitagabend umgehend die Ermittlungen auf.

Die Polizei bittet um Hinweise

Das Kriminalkommissariat Aalen hat ein Hinweistelefon eingerichtet, das unter der Nummer 07151 950 333 erreichbar ist. Zeugen, die die Frau kannten und Hinweise zu ihren täglichen Gewohnheiten und sozialen Kontakten geben können, werden gebeten, sich im Kommissariat zu melden.

Die beiden tatverdächtigen Männer werden voraussichtlich am Montag einem Haftrichter vorgeführt.