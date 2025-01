66-Jähriger wird in Schwenningen auf offener Straße zusammengeschlagen

1 Bislang Unbekannte haben in VS-Schwenningen auf einen 66-jährigen Mann eingeschlagen. (Symbolfoto) Foto: Benny 1887 – stock.adobe.com

Zwei Männer haben am Donnerstagabend in Schwenningen offenbar grundlos auf einen 66-jährigen Mann eingeschlagen. Dieser erlitt Verletzungen, die Täter konnten flüchten. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.









Am Donnerstagabend ist es zu einer Körperverletzung auf dem Schwenninger Hirzwaldweg gekommen. Dies gab die Polizei am Freitag in einer Mitteilung bekannt.