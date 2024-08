1 Die Polizei sucht nach einem Fahrzeugbrand bei Altenheim nach Zeugen. Foto: Lino Mirgeler

Die Polizei ermittelt, ob der VW Golf eines 47-Jährigen von drei Männern in Brand gesetzt wurde – und sucht Zeugen.









Der Integrierten Leitstelle Ortenaum ist am Dienstag gegen 2.30 Uhr ein Fahrzeugbrand an der Landstraße 98 im Gewann Kühgrün gemeldet worden. Im Bereich der Zufahrt eines Kieswerks konnte ein in Vollbrand stehender VW Golf festgestellt werden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Feuerwehr Neuried löschte den Brand vollständig.