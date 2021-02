Nagolder Krankenhaus 200 Patienten auf der Warteliste

Der Ärztliche Direktor des Nagolder Krankenhauses berichtete bei einer Scheck-Übergabe, dass sich das Personal der Kliniken seit einem Jahr "im Ausnahmezustand unter Pandemiebedingungen befindet". Mit Blick auf die aktuelle Situation teilte der Chefarzt der Inneren Medizin mit, dass sich die Covid-Situation in Nagold zwar spürbar entspanne und die Zahlen rückläufig seien. Allerdings habe man zuletzt den Corona-Ausbruch am Calwer Krankenhaus "sehr zu spüren bekommen" und war dabei an die Grenzen der Kapazität gestoßen.