20-Jähriger in Schwenningen geschlagen und getreten

1 Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Zu einem Streit zwischen einem jungen Mann und einer Gruppe ist es am Freitag in Villingen-Schwenningen gekommen. Zwei Personen aus der Gruppe haben den jungen Mann schließlich geschlagen und getreten.









Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es laut Polizei am Freitag in der Fußgängerzone in Schwenningen beim City-Rondell gekommen.