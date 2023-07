Zu einer sexuellen Belästigung am Bahnhof in Gengenbach soll es am Montag, 17. Juli, gegen 10.20 Uhr gekommen sein. Der Mann soll zwischen 170 und 175 Zentimeter groß und zwischen 18 und 19 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einer sexuellen Belästigung am Bahnhof in Gengenbach soll es am Montag, 17. Juli, gegen 10.20 Uhr gekommen sein. Laut Angaben der 14-jährigen Geschädigten habe ein bislang Unbekannter sich auf der Fahrt von Offenburg nach Gengenbach neben sie gesetzt, teilt die Polizei mit. Sie habe ihm mehrfach zu verstehen gegeben, dass sie dies nicht möchte. Beim Halt des Zuges in Gengenbach sei der Mann der Geschädigten gefolgt und habe sich ihr in den Weg gestellt. Anschließend soll er sie gegen ihren Willen umarmt und an ihren Po gefasst haben.

Täterbeschreibung

„Zum bislang unbekannten Tatverdächtigen liegen keine Erkenntnisse vor“, heißt es. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen. Der Mann soll zwischen 170 und 175 Zentimeter groß und zwischen 18 und 19 Jahre alt gewesen sein. Er habe schwarzes, mittellanges Haar und einen Dreitagebart gehabt. Er soll zum Tatzeitpunkt ein weiß-beige gestreiftes Polo-Shirt mit kurzen Ärmeln und eine schwarze kurze Hose getragen haben, außerdem weiße Turnschuhe.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter Telefon 0781/9 19 00 in Verbindung zu setzen.