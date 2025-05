Timo Handschuh in Heiligenzell Orgel im Schlössle wird mit Konzert gefeiert

Die Orgel im Heiligenzeller Schlössle ist ein besonderes Herzenswerk aus der Werkstatt von Orgelbaumeister Peter Vier. In diesem Jahr erklingt sie seit 30 Jahren in der St. Georgskapelle. Ihr zu Ehren gibt Timo Handschuh am Sonntag, 18. Mai, ein Konzert.