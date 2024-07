Nach dem Mord an einem 77-Jährigen Freiburger sucht die Polizei nach wichtigen Zeugen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen rund um den Mord an einem 77-jährigen Freiburger wird eine Passantin oder ein Passant gesucht, welcher sich am Sonntag, 14. Juli, gegen 15.45 Uhr im Kreuzungsbereich Bergleweg/ Mercystraße/ Lorettostraße aufgehalten haben könnte und den dringend Tatverdächtigen womöglich gesehen oder gar zu diesem Kontakt gehabt haben könnte.

Der zwischenzeitlich in der Schweiz festgenommene Mann dürfte zu diesem Zeitpunkt einen auffällig großen Hartschalen-Koffer und womöglich weitere Taschen mit sich geführt haben.

Ermittlungen dauern an

Der Mensch wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Weitere Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen sowie Menschen insbesondere am Sonntag, 14. Juli, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 18 Uhr im Bereich Lorettoberg und von dort in Richtung Innenstadt, Bahnhofsbereich, nimmt die Kriminalpolizei Freiburg nach wie vor unter Telefon 0761/8 82 59 09 entgegen.