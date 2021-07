Frauen in Zug zwischen Freudenstadt und Dornstetten begrapscht

1 Am Donnerstag sollen im Regionalzug RB 14 B zwischen Freudenstadt und Dornstetten zwei Frauen belästigt worden sein.(Symbolfoto) Foto: HTWE/ Shutterstock

Am Donnerstag sollen im Regionalzug RB 14 B zwischen Freudenstadt und Dornstetten zwei Frauen belästigt worden sein. Die Bundespolizei ermittelt.

Freudenstadt/Dornstetten/Schopfloch - Wie die Behörde mitteilt, ereignete sich der Vorfall laut eines Zeugen am Donnerstag, 15. Juli, gegen 22:20 Uhr. Ein bislang unbekannter Mann soll im Zug zwei Frauen gegen deren Willen angefasst und geküsst haben. Die Frauen sollen den Zug dann am Bahnhof Dornstetten verlassen haben. Der Tatverdächtige soll am Bahnhof Schopfloch ausgestiegen sein.

Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: 20-25 Jahre alt, 1,80-1,85 Meter groß, dunkle Hautfarbe.

Die beiden Frauen haben sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet. Auch zur Identität des Verdächtigen liegen keine Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen.